Іран знову посилює карантин

В Ірані, з урахуванням того, що смертність від коронавірусу не знижується, знову посилили обмеження, зробивши обов'язковим носіння масок в громадських місцях.

Про це заявив президент країни Хасан Рухані, повідомляє AFP.

«Людям, які не носять маски проти нового коронавірусу, слід відмовляти в обслуговуванні в закритих громадських місцях», - заявив він, наголосивши, що наразі носіння масок є обов'язковим.

Новий захід стає чинним з опівночі.

Як зазначає видання, маски в громадському транспорті вже обов'язкові до носіння, і міська рада Тегерана визнає, що це правило, як і раніше, широко порушується мешканцями країни в автобусах і метро.

Наприкінці минулого місяця уряд Ірану провів кампанію громадської інформації, в якій чиновники і ведучі державного телебачення перед камерою надягали маски, щоб заохотити населення використовувати засоби захисту.

Упродовж останніх 24 годин у Ірані було зареєстровано 148 смертей, 3 липня ця цифра становила 154.

Загальна кількість жертв коронавірусу в Ірані наразі становить 11 408, загалом із початку пандемії було підтверджено 237 878 ​​випадків хвороби.

Загалом у світі станом на сьогодні зафіксовано 11 197 281 випадок коронавірусу, найбільша кількість з них припадає на США і Бразилію - 2 890 588 і 1 543 341 випадок.

Фото: AA