Австрія продовжила заборону на пасажирські літаки з України

Австрія продовжила до 30 липня заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, це передбачається внесеними змінами до діючої постанови МОЗ Австрії про заборону на приземлення літаків з низки країн та регіонів з високим ризиком поширення SARS-CoV-2.

Попередня версія постанови поширювалася на 8 країн та італійський регіон Ломбардія і діяла до 15 липня: Китай, Іран, Білорусь, Іспанія, Об’єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація, Україна та Ломбардія (Італія).

У новій версії італійську Ломбардію було виключено зі списку, щодо решти 8 країн заборону продовжено до 30 липня.

При цьому заборону пасажирського авіасполучення було поширено ще на 10 держав – країни Західних Балкан (Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Боснія та Герцоговина, Сербія та Косово), а також на Молдову, Румунію, Болгарію та Єгипет.

Винятки зроблено для польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіаперельотів з метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах та персоналу у сфері догляду за хворими та літніми людьми. Також дозволені рейси "в інтересах республіки" – під цю категорію потрапляють рейси, які мають особливе економічне, політичне чи суспільно-політичне значення для Республіки Австрія.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 липня зареєстровано 13 269 367 випадків коронавірусу, із них 576 432 летальних. Одужали 7 738 104 пацієнтів.