Італія посилює карантин на тлі нового COVID-рекорду

В Італії посилюють карантинні обмеження на тлі нового рекорду добової захворюваності коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За словами прем'єр-міністра Джузеппе Конте, ці заходи необхідні «для уникнення нової ізоляції».

Мери міст отримають право закривати громадські місця після 21:00, а час роботи ресторанів і кількість їх відвідувачів зменшаться.

Ці кроки було зроблено після того, як Італія другий день поспіль зафіксувала найвищий щоденний рівень зараження.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні в Італії зареєстрували 11 705 нових випадків хвороби COVID-19, що стало новим рекордом захворюваності, оскільки таку кількість добових випадків коронавірусу в Італії зафіксували вперше з початку пандемії.

фото: ANSA