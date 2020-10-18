В Італії за добу захворіли найбільше людей від початку пандемії
Коронавірус
Укрінформ
Протягом останньої доби в Італії зареєстрували 11 705 нових випадків хвороби COVID-19, померли внаслідок епідемії 69 пацієнтів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.
Сьогоднішній рекорд - новий пік захворюваності: таку кількість добових випадків коронавірусу в Італії зафіксували вперше з початку пандемії.
Вже три дні поспіль кількість нових випадків коронавірусу в країні становить понад 10 тисяч, повідомляє Corriere Della Sera.
В Італії від початку епідемії загалом зафіксували вже 414 241 випадок захворювання на COVID-19, 36 543 із них - летальні. Одужала 251 461 особа.
Станом на вечір 18 жовтня у світі зареєстрували 40 124 728 випадків коронавірусу, зокрема 1 116 529 летальних та 29 995 409 випадків одужання.
Фото: ANSA