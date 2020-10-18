В Італії за добу захворіли найбільше людей від початку пандемії

Протягом останньої доби в Італії зареєстрували 11 705 нових випадків хвороби COVID-19, померли внаслідок епідемії 69 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Сьогоднішній рекорд - новий пік захворюваності: таку кількість добових випадків коронавірусу в Італії зафіксували вперше з початку пандемії.

Вже три дні поспіль кількість нових випадків коронавірусу в країні становить понад 10 тисяч, повідомляє Corriere Della Sera.

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В Італії від початку епідемії загалом зафіксували вже 414 241 випадок захворювання на COVID-19, 36 543 із них - летальні. Одужала 251 461 особа.

Станом на вечір 18 жовтня у світі зареєстрували 40 124 728 випадків коронавірусу, зокрема 1 116 529 летальних та 29 995 409 випадків одужання.

Фото: ANSA