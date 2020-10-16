В Італії через коронавірус можуть ввести комендантську годину

В італійському уряді дискутують щодо запровадження суворіших обмежувальних заходів у зв’язку зі зростанням кількості нових випадків хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це пише Corriere Della Sera

В італійському уряді обговорюють можливе запровадження комендантської години з 22 години, як це вже зробила Франція, та переведення шкіл на дистанційне навчання.

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Крім цього, лунають пропозиції обмежити години роботи барів, ресторанів та інших закладів до 21 або 22 години та посилити штрафи за порушення карантинних обмежень.

Як зазначається, голова уряду країни Джузеппе Конте сподівається уникнути повторного загальнонаціонального карантину за допомогою слабших обмежень, щоб не завдавати значної шкоди економіці країни.

За словами міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанци, ситуація в Італії "є серйозною та її не можна недооцінювати".

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Учора в Італії другий день поспіль зафіксували рекордно велику кількість нових випадків COVID-19 - 8 804.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 жовтня у світі зареєстровано 39 175 466 випадків коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний та 29 378 743 випадки одужання.

Фото з сайту ansa.it