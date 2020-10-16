У Польщі за добу від коронавірусу померли найбільше людей із початку пандемії

У Польщі за минулу добу від COVID-19 померли 132 особи, що є найвищим показником від початку пандемії коронавірусу.

Про це інформує МОЗ у Твіттері.

Зокрема, 12 осіб померли в Польщі безпосередньо від COVID-19, а 120 від інших хвороб, які загострилися після коронавірусу.

За минулу добу у Польщі зафіксовано 7705 нових випадків інфікування коронавірусом, найбільше у Малопольському воєводстві (Краків) – 1105 і Мазовецькому (Варшава) - 911.

Mamy 7 705 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (1105), mazowieckiego (911), śląskiego (769), łódzkiego (648), wielkopolskiego (592), podkarpackiego (563), pomorskiego (547), kujawsko-pomorskiego (470), dolnośląskiego (441), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 16, 2020

За минулу добу в Польщі проведено понад 50 тис. тестів, від початку пандемії – понад 3,8 млн.

Загальна кількість інфікованих у Польщі від початку пандемії становить понад 157 тисяч, більше як 3,4 тис. померли. Вилікувалися понад 87 тис. осіб.

У лікарнях Польщі перебувають 6980 осіб, підключені до апаратів ШВЛ 540 осіб.

Як інформувалося, від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі буде переведено в червону зону, в якій діятимуть жорсткі обмеження у зв’язку зі сплеском інфікування коронавірусу. У "червоній" зоні опиняться 11 із 16 воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава.

У зв’язку з різким збільшенням кількості інфікованих осіб, та людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни розглядає можливість створення додаткових лікарень у першу чергу у Мазовецькому (Варшава) і Малопольському (Краків) воєводствах.