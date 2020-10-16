Росія розповідає, що оксфордська вакцина проти коронавірусу перетворює людей на мавп

Росія проводить у соцмережах кампанію з дезінформації проти вакцини від коронавірусу (COVID-19), яку розробляють Оксфордський університет і фармацевтична компанія AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

Під час чорної кампанії росіяни використовують різні картинки, меми та відеокліпи, де стверджується, що вакцина від Оксфордського університету та AstraZeneca буде небезпечною для людей.

Одним із найбільш поширених фейків є те, що потенційна британська вакцина від коронавірусу перетворить людей на мавп.

Деякі з фейків навіть показують у прайм-таймі на російському телебаченні.

Зазначається, що російська влада таким чином намагається заздалегідь завдати піарного удару по британській вакцині, яка ще розробляється, аби країни закуповували саме її вакцину Sputnik V, до якості якої на Заході досі багато запитань.

Читайте також: ЮНІСЕФ дасть 16 тисяч доз вакцин від грипу для вакцинації медиків

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 16 жовтня у світі зареєстровано 39 175 466 випадків коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний і 29 378 743 випадки одужання.

Фото: Shutterstock.com