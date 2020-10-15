ЮНІСЕФ дасть 16 тисяч доз вакцин від грипу для вакцинації медиків

ЮНІСЕФ в якості гуманітарної допомоги надасть 16 тисяч доз вакцин від грипу для вакцинації медичних працівників.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” сказала інфекціоністка, експертка дитячого фонду ОНН (ЮНІСЕФ) Катерина Булавінова.

“Супер важливий момент — вакцинація від грипу та пневмококової інфекції. Якщо легені хворого одночасно буде пожирати COVID-19 та грип шанси померти на 50% вище. Якщо ми втратимо медпрацівників, яких ми зараз вже втрачаємо від COVID-19, а й ще від грипу, нічого доброго не буде... ЮНІСЕФ завозить зараз 16 тисяч доз вакцини в якості гуманітарної допомоги за гроші міжнародних донорів. Цього дуже мало. Але це піде в лікарні”, - сказала Булавінова.

Вона додала, що розподіл цих вакцин буде здійснювати МОЗ. Також, за словами Булавінової розрахункова потреба в вакцинах від грипу для медпрацівників біля півмільйона доз. За її словами, групи ризику мають окрім грипу провести вакцинацію від пневмококової інфекції.

Експертка ЮНІСЕФ наголосила, що вже зараз в лікарнях є нестача персоналу, а лікування пацієнтів з COVID-19 потребує багато догляду, в якому залучено багато людей. За її словами, найкраще, що зараз можуть зробити політики, які хочуть потрапити в місцеву владу — купити вакцини від грипу для медпрацівників.

“Якщо ви зараз берет участь у виборах, краще, що ви можете зробити — купити вакцину від грипу для медиків. Тому що всі зараз намагаються якось всіх вразити на виборах. Це краще, що ви можете зараз зробити”, - додала Булавінова.

Вона також закликала підтримати медпрацівників, які дуже втомлюються.