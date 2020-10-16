Неформальний саміт ЄС у Берліні скасували

Неформальний саміт Європейського Союзу з вироблення політики щодо Китаю, який мав відбутися в Берліні в листопаді, скасовано.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу після завершення зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі 16 жовтня.

Меркель пояснила, що зустріч не відбудеться через різке збільшення кількості нових інфікувань коронавірусом.

«З точки зору контактів, я вважаю, що це необхідний меседж», - сказала Меркель. Ситуація з розповсюдженням COVID-19 є в ЄС дуже небезпечна, зауважила вона.

ФРН, яка головує в Раді ЄС у другому півріччі 2020 року, ставила собі за мету укласти довгострокову інвестиційну угоду між ЄС та Китаєм до кінця року. Берлінський саміт мав допомогти об'єднати позиції європейських країн. Окрім того, планувалося обговорити ситуацію в Гонконгу, питання прав інтелектуальної власності, передачі технологій тощо.

Саміт планувався на 16 листопада.

Станом на ранок 16 жовтня у світі зареєстровано 39 175 466 випадків коронавірусу, зокрема 1 102 941 летальний і 29 378 743 випадки одужання.