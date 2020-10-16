Меркель хоче угоди з Лондоном, але не за будь-яку ціну

ЄС прагне угоди з Великою Британією, але вона має бути справедливою. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, яка перебуває в Брюсселі на саміті ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми хочемо угоду, але, звісно, не за будь-яку ціну. Це має бути справедлива угода, яка відповідає інтересам обох сторін», - заявила Меркель.

Вона поінформувала, що лідери ЄС попросили Велику Британію й надалі бути готовою йти на компроміси в питанні угоди. Це ​​також означає, що ЄС повинен йти на компроміси, додала німецька політик. При цьому канцлер зауважила, що кожна сторона має свої червоні лінії. Для обох сторін було б «добре і розумно» домовитись, але якщо цього не станеться, жити доведеться без угоди, зазначила Меркель.

Німеччина, за словами її прем’єра, повністю підтримує зусилля переговорника ЄС з Brexit Мішеля Барн’є.

Напередодні, як повідомлялося, у перший день саміту глави держав та урядів обговорили майбутні відносини ЄС з Великою Британією. Барн’є доповів про стан переговорів. У своїх виступах лідери із занепокоєнням відзначили, що прогресу з ключових питань все ще недостатньо. Водночас вони підтвердили «рішучість ЄС розвинути найтісніше партнерство зі Сполученим Королівством».

Велика Британія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit: королівство покине внутрішній ринок ЄС та Митний союз майже через п'ять десятиліть.