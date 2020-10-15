ЄС: Від виконання Угоди щодо Brexit залежить міжнародна довіра до Британії

Британія має у повному обсязі й в передбачені терміни виконати умови Угоди про вихід з ЄС та протоколи до неї, оскільки від цього залежить міжнародна довіра до країни.

Таку заяву зробив президент Європейської ради Шарль Мішель на пресконференції за підсумками першого дня роботи європейського саміту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо Угоди про вихід і протоколів до неї – вони мають бути повністю виконані. І край. Це також питання міжнародної довіри до Великої Британії. Паралельно ми посилимо роботу на всіх рівнях та з урахуванням всіх можливих результатів, включаючи варіант «без угоди», - зауважив Мішель.

Він наголосив на намірі мобілізувати зусилля, щоб забезпечити можливість укладення угоди з Британією. «Водночас ми продовжуємо захищати ті принципи, які є важливими для нас - питання правового поля, управління та риболовної галузі», - додав Мішель.

За його словами, порушення таких принципів може підірвати економічні інтереси Євросоюзу та призвести до зростання безробіття.

Як повідомлялося, 15-16 жовтня в Брюсселі відбувається «фізична» зустріч глав держав та урядів ЄС, які мають оцінити стан переговорів між ЄС і Великою Британію з огляду на близьке завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.

Угода про вихід Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Палата громад парламенту країни 14 вересня, попри заперечення з боку ЄС, попередньо схвалила суперечливий законопроєкт про внутрішній ринок, який порушує вже ратифіковану країною Угоду про вихід з Європейського Союзу. Такий розвиток, за оцінкою європейської сторони, може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхнути Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit. Обидві сторони декларують прагнення укласти угоду про майбутні відносини в дусі інтенсивного економічного та політичного партнерства.