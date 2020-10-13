Переговори між ЄС і Британією щодо Brexit на критичній стадії – Німеччина

Переговори щодо відносин між ЄС і Британією після завершення перехідного періоду Brexit відбуваються в умовах жорсткого часового тиску, тож наступні кілька днів будуть критичними для сторін, щоб досягти угоди.

Про це заявив представник Німецького головування ЄС, державний міністр у справах Європи Міхаель Рот на пресконференції за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС із загальних справ, що відбулась у Люксембурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Переговори зараз на критичній стадії, ми перебуваємо під дуже серйозним тиском часу. Ми побачимо упродовж кількох наступних днів, чи можливо досягти позитивного результату, або ж маємо інтенсифікувати підготовку до сценарію «без угоди», - зауважив німецький урядовець.

За його словами, не варто применшувати ризиків варіанту «без угоди».

«Це будуть дуже погані новини для всіх у ЄС, але ще гірші – для Великої Британії. І все це відбуватиметься на тлі найсерйознішого економічного падіння у за кілька десятиліть», - заявив Рот.

Він повідомив, що Євросоюз продовжує вести переговори, щоб уникнути цього сценарію. Водночас, за словами представника Німецького головування, зараз саме Велика Британія має зробити вирішальні кроки у ключових сферах, зокрема щодо погодження положень спільного правового поля, в системі управління та галузі рибальства.

Своєю чергою віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який представляє європейську сторону у Спільному комітеті ЄС-Британія, зауважив, що на сьогоднішній зустрічі всі 27 міністрів продемонстрували єдність позицій щодо цих переговорів.

«Ми маємо менш ніж 100 днів до завершення перехідного періоду, і є два напрямки, на які потрібно спрямувати всю увагу й енергію на цій завершальній стадії. Дві найбільш чутливі теми – це Протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії, а також забезпечення прав наших громадян. У Євросоюзу є серйозні занепокоєння щодо рівня імплементації Угоди про вихід з боку Великої Британії», - зауважив Шефчович.

Він наголосив, що Європейська рада, яка має відбутися цього тижня, буде важливою нагодою, аби підбити підсумок дискусій навколо майбутніх взаємин між ЄС і Великою Британією.

«Ми продовжуємо працювати для досягнення угоди, це дуже важко, але все ще можливо. Наші двері залишатимуться відкритими до останнього дня», - додав представник Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня, не зважаючи на заперечення з боку ЄС, попередньо схвалила суперечливий законопроєкт про внутрішній ринок, який порушує вже ратифіковану країною Угоду про вихід з Європейського Союзу. Такий розвиток, за оцінкою європейської сторони, може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхнути Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit. Перехідний період за Угодою про вихід Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня.

Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти нову угоду про майбутні відносини, а також про інтенсивне економічне та політичне партнерство.