Джонсон вважає, що Британія могла б прожити без торговельної угоди з ЄС

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон не хоче, щоб перехідний період Brexit закінчився без укладення нової торговельної угоди з ЄС, проте вважає, що "країна могла б жити і з таким результатом".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в суботу під час телефонної розмови Джонсон та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовились щодо відновлення перемовин щодо нової угоди з ЄС після Brexit.

"Я думаю, що це потрібно зробити. На жаль, є декілька складних питань, які потрібно вирішити, і немає сумнівів, що ЄС повинен розуміти, що ми вкрай серйозно ставимося до необхідності контролювати власні закони та власні норми, подібним чином він повинен розуміти, що репатріація рибного господарства Великої Британії дуже важлива", - сказав Джонсон.

Як повідомлялося, Велика Британія та ЄС наступного тижня проведуть новий раунд переговорів про умови торгівлі після Brexit.

Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Після оприлюднення урядом Великої Британії законопроєкту про внутрішній ринок Єврокомісія ініціювала та провела надзвичайні зустрічі Спільного комітету ЄС-Велика Британія, в ході яких запросила британську сторону представити власні наміри та відповісти на серйозні занепокоєння європейської сторони щодо порушення Великою Британією Угоди про вихід та міжнародного законодавства.

Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, що порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Офіційні представники ЄС заявили, що цей закон може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

Перехідний період для виходу Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня. Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти нову угоду про майбутні відносини, а також про економічне та політичне партнерство.

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