Нижня палата парламенту Британії схвалила законопроєкт, що суперечить угоді про Brexit

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Документ був ухвалений з більшістю в 84 голоси (340 проти 256).

Зараз законопроєкт направлений до Палати лордів, де він також має отримати більшість голосів, перед тим як його підпише королева Єлизавета ІІ, і документ набуде чинності.

Як відомо, в разі набуття чинності цього закону, Британія зможе самостійно приймати рішення щодо управління переміщенням товарів через Ірландське море, що фактично позбавить ЄС можливості контролювати імпорт до південної частини Ірландії та далі на спільний ринок ЄС у разі, якщо буде збережений прозорий ірландський кордон.

Як повідомлялося, Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, який порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу.

Цей законопроєкт викликав жорстку критику Європейського Союзу. У ЄС заявили, що він зірве торгові переговори і підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

Велика Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого 2020 року. До кінця року вона має укласти договір про нові умови торгівлі з Євросоюзом.