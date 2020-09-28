Позиція Британії щодо Brexit залишається неприйнятною для ЄС – Шефчович

Позиція Великої Британії у принциповому питанні щодо виконання Протоколу по Ірландії/Північній Ірландії в рамках вже ухваленої Угоди про вихід цієї країни з ЄС залишається неприйнятною для Євросоюзу.

Про це 28 вересня під час пресконференції у Брюсселі за підсумками третього засідання Спільного комітету ЄС-Великобританія з імплементації Угоди про вихід заявив голова європейської делегації віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вікно можливостей, щоб створити умови для повноцінного функціонування Протоколу по Ірландії/Північній Ірландії, швидко закривається. Британії терміново необхідно прискорити виконання всіх аспектів Протоколу, особливо в тому, що стосується санітарного та фітосанітарного контролю, митних процедур та реєстрації торгових агентів у Північній Ірландії для їх оподаткування. Ці питання, які були підняти під час засідання спільного комітету, мають знайти рішення до кінця року", - наголосив Шефчович.

Він підкреслив, що Угода про вихід між ЄС і Британією має виконуватися, вона не є предметом переговорів або суб’єктом для одноосібних змін, непогодження або відмов у виконанні певних її умов. Згаданий "ірландський" Протокол спеціально був розроблений, щоб захистити Угоду "Доброї п’ятниці" у Белфасті та досягнення мирного процесу, а також запобігти створенню жорсткого кордону між Північною Ірландією і та островом Ірландія.

"Багато важких проблем залишаються. Позиція Великої Британії є далекою від того, що ЄС може вважати прийнятним. Я підтвердив запит ЄС щодо відведення суперечливої частини проекту Закону про внутрішній ринок (Британії) до кінця вересня. Ми продовжуємо вважати, що цей Закон, якщо він буде ухвалений в такому вигляді, нестиме в собі серйозні порушення Протоколу, як важливої складової Угоди про вихід, та порушення міжнародного законодавства", - сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Він підкреслив, що європейська сторона готова напружено працювати "протягом наступних днів і тижнів", щоб забезпечити повне, вчасне та ефективне виконання Угоди про вихід Великобританії з ЄС, та побудувати з цією країною міцні партнерські стосунки у майбутньому.

"Важливо прискорити роботу з підготовки всіх цих рішень, які мають бути прийняті до завершення перехідного періоду. Сьогоднішня зустріч чітко продемонструвала необхідність рухатися з більш високою швидкістю. Наступне засідання цього Комітету в середині жовтня має вже підбити результати, що будуть досягнуті на рівні спеціалізованих підкомітетів… Ми налаштовані використати кожну хвилину, щоб знайти рішення, які будуть добрими і для ЕС, так і для Великобританії", - зауважив представник Євросоюзу.

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"Я сьогодні ще раз нагадав уряду Британії, що Угода про вихід містить механізми правового характеру для вирішення порушень правових зобов’язань, що містяться в тексті. ЄС не буде вагатися у їх використанні. Коли і як ми це будемо робити – дайте нам певний час, ми вас проінформуємо... Угода про вихід була погоджена, підписана та ратифікована. Вона вже є частиною міжнародного законодавства. Вона є дійсною зараз, і вона буде дійсною після першого січня 2021 року", - додав Шефчович.

Як повідомлялося, Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, який порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу.

Цей законопроєкт викликав жорстку критику Європейського Союзу. У ЄС заявили, що він зірве торгові переговори і підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

Велика Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого 2020 року. До кінця року вона має укласти договір про нові умови торгівлі з Євросоюзом.