Мир у Північній Ірландії не має стати “жертвою” Brexit – Байден

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що в разі своєї перемоги не дозволить миру в Північній Ірландії стати «жертвою» виходу Великої Британії з ЄС та наголосив, що торговельна угода між Вашингтоном і Лондоном залежатиме від цього.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Байден підкреслив, що американсько-британська торговельна угода має прямо залежати від поваги Великої Британії до положень мирної угоди щодо Північної Ірландії 1998 року.

Представники Демократичної партії США попередили, що намагання Великої Британії змінити умови договору про Brexit стосовно Північної Ірландії можуть негативно вплинути на англо-американські відносини, якщо кандидат в президенти Сполучених Штатів від демократів Джо Байден здобуде перемогу на виборах, що пройдуть у листопаді цього року.

Як відомо, родина Байдена походить з Ірландії, саме тому він є активним захисником Белфастської угоди між Британією та Республікою Ірландії, а гарантом угоди є США. Договір передбачає відкритий кордон між Ірландською Республікою та Північною Ірландією.

Як повідомлялося, що британський парламент у понеділок попередньо схвалив суперечливий законопроєкт, який порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу в частині про кордон між Республікою Ірландія та британською Північною Ірландією. Законопроєкт про внутрішній ринок руйнує компроміс між Британією та ЄС щодо митних процедур довкола Північної Ірландії. У разі прийняття нового закону Британія зможе самостійно приймати рішення щодо управління переміщенням товарів через Ірландське море, що фактично позбавить ЄС можливості контролювати імпорт до південної частини Ірландії та далі на спільний ринок ЄС у разі, якщо буде збережений прозорий ірландський кордон.

Цей законопроєкт викликав жорстку критику Європейського Союзу. У ЄС заявили, що він зірве торгові переговори і підштовхне Сполучене Королівство до «жорсткого» Brexit. Також вважається, що цей закон приведе до росту нестабільності в Північній Ірландії у зв'язку з порушеннями положень мирної угоди 1998 року.

Як повідомлялося, Велика Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого 2020 року. До кінця року вона має укласти договір про нові умови торгівлі з Євросоюзом.