Президентка Єврокомісії: Шанси на Brexit-угоду тануть з кожним днем

На думку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, імовірність укладення нової торговельної угоди між ЄС та Великою Британією зменшується з кожним днем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву чиновниці в середу, 16 вересня.

"Кожного дня шанси на вчасне погодження торговельної угоди з Великою Британією згасають", - заявила фон дер Ляєн під час свого річного виступу в Європарламенті.

Президентка Єврокомісії попередила офіційний Лондон, що лишилося вкрай мало часу для того, щоби укласти договір: термін завершується наприкінці поточного року.

А також додала, що підписана та ратифікована раніше угода про Brexit не може бути змінена чи скасована в односторонньому порядку.

Як повідомлялося, Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, який порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу.

Цей законопроєкт викликав жорстку критику Європейського Союзу. У ЄС заявили, що він зірве торгові переговори і підштовхне Сполучене Королівство до «жорсткого» Brexit.

Велика Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого 2020 року. До кінця року вона має укласти договір про нові умови торгівлі з Євросоюзом.