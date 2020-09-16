Народ Білорусі має право сам обирати власне майбутнє – президент Єврокомісії

Президентські вибори, які відбулися 9 серпня в Білорусі, не були ані чесними, ані справедливими, тож ЄС виступає на захист права народу країни вільно обирати власне майбутнє.

Про це у середу у Брюсселі під час промови на пленарному засіданні Європейського Парламенту щодо стану Євросоюзу заявила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Повний текст виступу Президента Єврокомісії можна знайти на мультимедійному порталі ЄС.

"Я хочу сказати голосно та чітко: Європейський Союз на стороні народу Білорусі. Ми всі були вражені безмежною мужністю тих, хто мирно зібралися на Площі Незалежності або брали участь у безстрашному марші жінок. Вибори, які вивели їх на вулиці, не були ані вільними, ані справедливими. Жорстока відповідь уряду на те, що відбулося після них, є соромом. Народ Білорусі має бути вільним у рішенні щодо власного майбутнього", - наголосила Президент Єврокомісії.

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Як вже повідомляв Укрінформ, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації. Наразі погодження таких обмежувальних заходів триває, адже країни ЄС поки не досягли консенсусного рішення щодо обсягу та характеру таких санкцій.