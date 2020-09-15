У британському парламенті попередньо схвалили законопроєкт, який суперечить Brexit-угоді

Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня ввечері попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, який порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що після 5-годинних гарячих дебатів проєкт закону про внутрішній ринок підтримали 340 депутатів, проти висловилися 263.

Надалі впродовж 4 днів триватимуть обговорення, під час яких депутати можуть внести поправки, які можуть повністю змінити зміст законопроєкту або навіть знищити його.

Законопроєкт про внутрішній ринок руйнує компроміс між Британією та ЄС щодо митних процедур довкола Північної Ірландії.

У разі прийняття нового закону Британія зможе самостійно приймати рішення щодо управління переміщенням товарів через Ірландське море, що фактично позбавить ЄС можливості контролювати імпорт до південної частини Ірландії та далі на спільний ринок ЄС у разі, якщо буде збережений прозорий ірландський кордон.

Цей законопроєкт викликав жорстку критику Європейського Союзу. У ЄС заявили, що він зірве торгові переговори і підштовхне Сполучене Королівство до «жорсткого» Brexit.

Як повідомлялося, Велика Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого 2020 року. До кінця року вона має укласти договір про нові умови торгівлі з Євросоюзом.