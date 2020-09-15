Вже п’ятий експрем'єр Британії застеріг від порушення угоди про Brexit

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон виступив проти порушення угоди про вихід Британії з ЄС.

Як передає Укрінформ з посиланням на BBC, він став п’ятим з попередніх очільників британського уряду, які висловили свої застереження щодо намірів чинного уряду у відносинах з ЄС.

Кемерон сказав, що він має "сумніви" з цього приводу (доцільності законопроєкту - ред.).

"Прийняття парламентом такого акту та намір порушити міжнародну угоду - це останній варіант з тих, які можна розглядати. Це має бути рішенням на зовсім крайній випадок", - заявив Кемерон.

Колишні британські прем'єр-міністри з Консервативної партії Тереза Мей та Джон Мейджор, а також лейбористи Тоні Блер та Гордон Браун раніше також засудили цей документ.

Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон збирається «порушити міжнародне право» - запропонований законопроєкт про внутрішній ринок суперечить положенням угоди про вихід країни з ЄС. Голосування за цей закон має відбутися у понеділок у британському парламенті. Британський уряд стверджує, що законопроєкт, в якому прямо говориться, що він може бути несумісний з низкою міжнародних норм, просто прояснює двозначності.

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Об’єднане Королівство вийшло з Євросоюзу у ніч проти 1 лютого 2020 року. Перехідний період, протягом якого Велика Британія зобов’язалася дотримуватися законодавства ЄС, спливає 1 січня 2021 року. До цього часу сторони мають намір укласти нову угоду щодо принципів майбутніх відносин та партнерства.

Фото: pinchukfund