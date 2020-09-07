Brexit-переговори припиняться, якщо до 15 жовтня не буде угоди з ЄС — Джонсон

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це та припиняє перемовини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico з посиланням на заяву Джонсона напередодні чергового раунду переговорів з ЄС, що почнеться 8 вересня.

«Якщо ми не зможемо домовитися до того часу, то я не бачу, що між нами буде угода про вільну торгівлю, і ми обидва повинні прийняти це і рухатися далі», - наголосив британський прем’єр.

Джонсон підкреслив, що обидві сторони наразі мають намір скоординувати угоду про торгівлю й майбутні відносини до моменту зустрічі лідерів країн-членів ЄС 15 жовтня, щоб сама угода була готова до того часу, коли в кінці року закінчиться перехідний період Brexit.

«Тоді у нас буде торговельна угода з ЄС, як у Австралії. Я хочу абсолютно чітко заявити, що, як ми вже говорили з самого початку, це був би хороший результат для Британії», - заявив глава уряду Об’єднаного Королівства.

Він також повторив свій заклик до ЄС запропонувати Великій Британії торговельну угоду, аналогічну тій, яку вона має з Канадою. Однак ЄС заперечує, що, враховуючи географічну близькість Великої Британії і тісні зв'язки з блоком, така угода неможлива.

«Навіть на цьому пізньому етапі, якщо ЄС буде готовий переглянути свої нинішні позиції і погодитися з цим, я буду радий. Але заради угоди ми не можемо і не будемо йти на компроміс з основ того, що означає бути незалежною країною» - наголосив Джонсон.

Як відомо, зараз переговори про майбутні відносини між ЄС і Великою Британією зайшли у глухий кут, оскільки жодна зі сторін не хоче поступатися в ключових для себе моментах. Попередній раунд переговорів у Брюсселі завершився практично безрезультатно, що посилило песимізм по обидва боки Ла-Маншу.

Об’єднане Королівство вийшло з Євросоюзу у ніч на 1 лютого 2020 року.