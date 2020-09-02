Джонсон: Обурює, що проти Навального застосували хімічну зброю

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон вимагає від російського уряду пояснень після оприлюднення інформації про докази отруєння опозиціонера Алексєя Навального.

Як передає Укрінформ, ситуацію з лідером російської опозиції Борис Джонсон прокоментував на своїй сторінці у Твіттері.

"Обурює, що проти Алексєя Навального було застосовано хімічну зброю. Ми на власні очі бачили смертельні наслідки "Новічка" у Великій Британії. Тепер російський уряд має пояснити, що сталося з Навальним – ми будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити справедливість", - заявив Джонсон.

Раніше у середу, 2 вересня, уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у російського опозиційного політика Олексія Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

Консиліум лікарів "Шаріте" 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази.