Джонсон звинувачує Євросоюз у погрозі продовольчою блокадою

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звинуватив Євросоюз у погрозі «продовольчою блокадою».

Як передає Укрінформ про це повідомляє AFP.

«Нам кажуть, що ЄС не тільки встановить тарифи на товари, що переміщуються з Великобританії до Північної Ірландії, а й що можуть фактично зупинити транспортування продуктів харчування з Великої Британії до Північної Ірландії», - сказав глава британського уряду.

За його словами, блокада однієї з частин Сполученого Королівства загрожує «знищенням економічної і територіальної цілісності» країни.

У свою чергу, офіційний представник ЄС на переговорах по Brexit Мішель Барньє заявив у Твіттері, що угода «не є загрозою цілісності Великої Британії».

Він підкреслив, що ЄС не відмовляється внести Велику Британію до переліку третіх країн для імпорту продовольства: «Щоб потрапити до списку, ми повинні знати абсолютно все про правила в країні, зокрема для імпорту. Такий самий об'єктивний процес застосовується до всіх перерахованих країн », - написав Барньє.

Як повідомлялося, 12 вересня Джонсон закликав депутатів-консерваторів схвалити пов'язаний з Brexit законопроєкт про внутрішній ринок Великої Британії, що, як визнав його уряд, порушує міжнародне право.

Велика Британія вийшла з Євросоюзу в ніч на 1 лютого 2020 року. Перехідний період, протягом якого Велика Британія зобов'язалася дотримуватися законодавства ЄС, закінчується 1 січня 2021 року. До цього часу сторони мають намір укласти нову угоду про принципи майбутніх відносин і партнерства.