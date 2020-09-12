Джонсон закликав парламент схвалити проєкт закону, що порушує угоду з ЄС

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Раніше, депутати-консерватори відмовлялись від підтримки цього суперечливого законопроєкту попри наполягання Джонсона.

Звертаючись до 250 депутатів, Джонсон заявив, що законопроєкт необхідний для того, щоб уникнути "економічного бар'єра вниз по Ірландському морю".

Цей законопроєкт перекриває частини угоди про вихід з ЄС та викликав обурення у Брюсселі, чиновники ЄС пригрозили Лондону судовим процесом щодо того, що, на їх думку, є порушенням міжнародної угоди.

Як повідомляв Укрінформ, Об’єднане Королівство вийшло з Євросоюзу у ніч проти 1 лютого 2020 року. Перехідний період, протягом якого Велика Британія зобов’язалася дотримуватися законодавства ЄС, спливає 1 січня 2021 року. До цього часу сторони мають намір укласти нову угоду щодо принципів майбутніх відносин та партнерства.

Фото: Sky News