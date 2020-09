ЄС жорстко оцінив спроби уряду Британії “ревізувати” Brexit

Єврокомісія виступила з жорсткою заявою за підсумками надзвичайної зустрічі спільного Комітету ЄС-Велика Британія щодо виконання Угоди про вихід цієї країни з ЄС та наголосила, що спроби Британії дати Угоді власну інтерпретацію підривають довіру між сторонами.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на заяву, яка була оприлюднена на сайті Єврокомісії після завершення візиту до Лондона віцепрезидента цієї Євроінституції Мароша Шефчовича (Maroš ŠEFČOVIČ).

«Після оприлюднення урядом Великої Британії проєкту «Закону про внутрішній ринок Великої Британії» 9 вересня 2020 року, віцепрезидент Марош Шефчович закликав до проведення надзвичайної зустрічі Спільного Комітету ЄС-Велика Британія, з проханням до британського уряду пояснити власні наміри та відповісти на серйозні занепокоєння з боку ЄС. Зустріч відбулася сьогодні у Лондоні між віцепрезидентом Марошом Шефчовичем та Майклом Говом (The Rt Hon Michael Gove), Канцлером герцогства Ланкастер (The Duchy of Lancaster)», - йдеться у документі.

В ході переговорів віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що вчасна та повна імплементація Угоди про вихід, включаючи Протокол по Ірландії/Північній Ірландії, з якою погодилися прем’єр-міністр Борис Джонсон та його уряд, і яка була ратифікована Палатами парламенту Великої Британії менш ніж рік тому, є правовим зобов’язанням сторін.

«Порушення умов Угоди про вихід могло б представляти собою порушення міжнародного законодавства, підірвати довіру та піддати ризику тривалі переговори щодо майбутніх двосторонніх відносин», - наголошує Єврокомісія.

Документ констатує, що Угода про вихід Великої Британії з ЄС вступила в силу 1 лютого 2020 року та має правовий ефект за міжнародним законодавством. З цього моменту, ані ЄС, ані Велика Британія не могли одноосібно змінювати, уточнювати, додавати, інтерпретувати, не погоджувати або не слідувати умовам цієї Угоди. Протокол по Ірландії/Північній Ірландії є важливою частиною Угоди про вихід. Він має на меті захистити мир та стабільність острова Ірландії та є результатом важких переговорів між ЄС і Великою Британією.

Шефчович заявив – якщо представлений урядом Великої Британії закон буде ухваленим, він може створити надзвичайно серйозне порушення Угоди про вихід та міжнародного законодавства.

Шефчович закликав уряд Великої Британії відкликати ці заходи з законопроєкту у можливо короткі терміни, але за будь-яких умов – до кінця поточного місяця. Він наголосив, що такий закон серйозно шкодить довірі між ЄС і Великобританією.

«Угода про вихід містить ряд механізмів та правових засобів для вирішення проблем із порушенням правових зобов’язань, що містяться в тексті (Угоди), і Європейський Союз не буде вагатися у їх застосуванні», - зауважив Шефчович.

Як вже повідомляв Укрінформ, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це та припинити перемовини. Минулого понеділка Джонсон заявив про намір представити на розгляд парламенту Великої Британії Закон щодо виконання Угоди про вихід з ЄС та уточнення його позицій. Цей документ в самій Великій Британії оцінили як такий, що порушує міжнародне законодавство.

Об’єднане Королівство вийшло з Євросоюзу у ніч на 1 лютого 2020 року. Перехідний період, протягом якого Велика Британія зобов’язалася дотримуватися законодавства ЄС, спливає 1 січня 2021 року. До цього часу сторони мають намір укласти нову угоду щодо принципів майбутніх стосунків і партнерства.