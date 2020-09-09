Єврокомісія закликає Британію терміново обговорити кризу навколо Brexit

Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович закликав британську сторону прояснити свою позицію у зв’язку із наміром прем’єра Бориса Джонсона представити на розгляд парламенту країни закон про виконання Угоди про вихід з ЄС.

Про це він заявив у середу під час віртуальної пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора я мав розмову з канцлером Герцогства Ланкастер Майклом Говом, з яким я поділяю головування в Спільному комітеті ЄС-Велика Британія щодо Угоди про вихід. Я висловив наше глибоке занепокоєння (представленим законом - ред.) та прохання підтвердити, що Велика Британія буде повною мірою і вчасно виконувати Угоду про вихід, включаючи Протокол щодо Ірландії та Північної Ірландії», - сказав представник Єврокомісії.

Шефчович повідомив, що під час вчорашньої розмови з представником британського уряду наголошував: Угода про вихід не є відкритою до нових переговорів. Європейська сторона очікує, що буква і дух цього документу будуть повною мірою поважатися британською стороною.

«У цьому контексті я закликав до проведення надзвичайного засідання Спільного комітету щодо Угоди про вихід як найшвидше, щоб наші британські партнери виклали свою позицію та відповіли на наше глибоке занепокоєння щодо нового закону. Ми будемо уважно вивчати цей документ після його представлення, і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн буде готова відповідно реагувати на нього», - зауважив віцепрезидент Єврокомісії.

Він нагадав, що час спливає швидко, і дата 1 січня наступного року, коли завершиться перехідний період в рамках Brexit, наблизилася впритул. Виходячи з цього, він назвав ситуацію навколо узгодження дій між ЄС і Великою Британією, яким воно є зараз, «дуже серйозною, дуже важливою та дуже терміновою справою».

«Ми в Європі, в європейських столицях, в Брюсселі, - повністю свідомі, наскільки важливо розбудувати довіру. Вона залежить від імплементації Угоди про вихід, яка була підписана прем’єр-міністром Джонсоном та ратифікована щойно обраними депутатами. Довіра, якої ми прагнемо, є необхідною для розбудови потужного партнерства з Великою Британією, яке ми хотіли б мати. Обговорення, які відбулися на цей час в парламенті Великої Британії, свідчать про те, що вони (британці - ред.) також повною мірою усвідомлюють, що саме нестача поваги до підписаної та ратифікованої Угоди може означати для майбутнього», - наголосив Шефчович.

Він підкреслив, що дотримання умов Угоди про вихід Великої Британії з ЄС для європейської сторони є «справою принципу», та наголосив на необхідності проведення термінової «фізичної» зустрічі в рамках Спільного комітету ЄС-Велика Британія.

«Те, що було погоджено і підписано, має поважатися, і ми будемо на цьому наполягати. Тому що це має важливе значення як для поточних відносин між нами, так і для наших майбутніх стосунків. Це особливо важливі питання для людей в Ірландії та у Північній Ірландії», - сказав віцепрезидент Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що якщо Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про майбутні відносини до середини жовтня, то його країна буде готова прийняти це та припинити перемовини. Минулого понеділка Джонсон заявив про намір представити на розгляд парламенту закон щодо виконання Угоди про вихід з ЄС та уточнення його позицій. Цей документ, що має бути офіційно представлений вже сьогодні, деякі члени британського парламенту, включаючи колишнього прем’єра Терезу Мей, оцінили як такий, що руйнує правову основу Угоди про вихід в частині митного контролю у Північній Ірландії, підриває довіру до Великої Британії та порушує міжнародне законодавство.

Об’єднане Королівство вийшло з Євросоюзу у ніч на 1 лютого 2020 року. Перехідний період, протягом якого Велика Британія зобов’язалася дотримуватися законодавства ЄС, спливає 1 січня 2021 року. До цього часу сторони мали намір укласти нову угоду щодо принципів майбутніх стосунків і партнерства.