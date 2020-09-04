Глава Євроради сумнівається, що Brexit-угоду вдасться укласти
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв’ю Мішеля.
"Рано чи пізно Британія має пояснити, чого вона хоче. Не можна одночасно залишити клуб ЄС і зберегти всі переваги, які він надає", - заявив Мішель напередодні чергового тижня переговорів між Брюсселем і Лондоном. Попередні раунди не принесли прориву щодо ключових розбіжностей між сторонами, які стосуються правил надання державної допомоги і рибного господарства.
"У нас немає впевненості, що ми досягнемо угоди. Сподіваюся, вона буде можлива, але не за всяку ціну. Ми захищаємо європейські інтереси", - наголосив голова Євроради.
Раніше повідомлялося, що головний представник Євросоюзу з питань Brexit Мішель Барньє заявив, що "стурбований і розчарований" підходом Великої Британії до переговорів, який "підігріває побоювання", що Лондон вийде з блоку в січні без жодної угоди.
1 вересня в офісі британського прем’єра заявили, що перспективи вчасного укладення угоди про майбутні відносини з ЄС стають примарними з урахуванням того, що часу до 31 грудня, коли закінчується перехідний період після Brexit, лишається все менше.
Велика Британія вийшла з Європейського Союзу у ніч на 1 лютого 2020 року. Але жодної нової економічно-торговельної угоди між Лондоном та Брюсселем так ще й не було ухвалено.