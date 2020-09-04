Глава Євроради сумнівається, що Brexit-угоду вдасться укласти

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив сумніви у тому, що Євросоюз і Велика Британія укладуть угоду про майбутні відносини після Brexit.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на інтерв’ю Мішеля.

"Рано чи пізно Британія має пояснити, чого вона хоче. Не можна одночасно залишити клуб ЄС і зберегти всі переваги, які він надає", - заявив Мішель напередодні чергового тижня переговорів між Брюсселем і Лондоном. Попередні раунди не принесли прориву щодо ключових розбіжностей між сторонами, які стосуються правил надання державної допомоги і рибного господарства.

"У нас немає впевненості, що ми досягнемо угоди. Сподіваюся, вона буде можлива, але не за всяку ціну. Ми захищаємо європейські інтереси", - наголосив голова Євроради.

Раніше повідомлялося, що головний представник Євросоюзу з питань Brexit Мішель Барньє заявив, що "стурбований і розчарований" підходом Великої Британії до переговорів, який "підігріває побоювання", що Лондон вийде з блоку в січні без жодної угоди.

1 вересня в офісі британського прем’єра заявили, що перспективи вчасного укладення угоди про майбутні відносини з ЄС стають примарними з урахуванням того, що часу до 31 грудня, коли закінчується перехідний період після Brexit, лишається все менше.

Велика Британія вийшла з Європейського Союзу у ніч на 1 лютого 2020 року. Але жодної нової економічно-торговельної угоди між Лондоном та Брюсселем так ще й не було ухвалено.