Британія заявляє, що Brexit-переговори затягує непоступливість ЄС

В офісі британського прем’єра заявили, що перспективи вчасного укладення угоди про майбутні відносини з ЄС стають все примарнішими з урахуванням того, що часу до 31 грудня, коли закінчується перехідний період після Brexit, лишається все менше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на офіс британського прем’єра Бориса Джонсона.

«ЄС продовжує наполягати на тому, що ми повинні поступитися у важких сферах переговорів, таких як державна допомога ЄС, перш ніж можна буде провести подальшу роботу в будь-якій іншій сфері, в тому числі щодо правових текстів, і це дуже ускладнює досягнення прогресу. Ми ж хотіли б спочатку вирішити найпростіші питання, щоб надати імпульс переговорам, оскільки часу у обох сторін мало», - зауважив офіційний речник Джонсона.

Слід зазначити, що наступний раунд офіційних переговорів між ЄС і Британією має пройти на наступному тижні.

ЄС послідовно заявляє, що хоче, щоб спірні питання рибогосподарської політики та державної допомоги були врегульовані у першу чергу.

Як повідомлялося, Велика Британія покинула ЄС у січні. Але обидві сторони сподівалися, що хаотичного Brexit вдасться уникнути завдяки 11 місяцям переговорів.

Обидві сторони заявили, що вересень буде вирішальним місяцем в обговореннях. ЄС, зі свого боку, наполягає на тому, щоб переговори завершилися до листопада, щоб дати час для парламентського схвалення і юридичної перевірки угоди.