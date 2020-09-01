Британія заявляє, що Brexit-переговори затягує непоступливість ЄС
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на офіс британського прем’єра Бориса Джонсона.
«ЄС продовжує наполягати на тому, що ми повинні поступитися у важких сферах переговорів, таких як державна допомога ЄС, перш ніж можна буде провести подальшу роботу в будь-якій іншій сфері, в тому числі щодо правових текстів, і це дуже ускладнює досягнення прогресу. Ми ж хотіли б спочатку вирішити найпростіші питання, щоб надати імпульс переговорам, оскільки часу у обох сторін мало», - зауважив офіційний речник Джонсона.
Слід зазначити, що наступний раунд офіційних переговорів між ЄС і Британією має пройти на наступному тижні.
ЄС послідовно заявляє, що хоче, щоб спірні питання рибогосподарської політики та державної допомоги були врегульовані у першу чергу.
Як повідомлялося, Велика Британія покинула ЄС у січні. Але обидві сторони сподівалися, що хаотичного Brexit вдасться уникнути завдяки 11 місяцям переговорів.
Обидві сторони заявили, що вересень буде вирішальним місяцем в обговореннях. ЄС, зі свого боку, наполягає на тому, щоб переговори завершилися до листопада, щоб дати час для парламентського схвалення і юридичної перевірки угоди.