Brexit-торгівля: каменем спотикання між ЄС і Британією стало рибальство

Головний перемовник ЄС з Британією Мішель Барньє має сумніви, що сторонам вдасться домовитися про нову торгівельну угоду, оскільки Лондон не бажає йти на поступки щодо двох ключових питань.

Про це повідомляє Euronews.

"Головний перемовник ЄС щодо Brexit заявив у четвер, що нова торговельна угода з Великою Британією виглядає малоймовірною через небажання країни йти на поступки у двох ключових питаннях", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що, поки Лондон не змінить свою позицію щодо цих питань, існує реальний ризик безрезультатно завершити перемовини, що призведе до припинення відносин без угоди між Британією та ЄС наприкінці 2020 року.

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"Своєю поточною відмовою брати на себе зобов'язання щодо відкритої та чесної конкуренції та збалансованої угоди про рибальство Велика Британія робить торгівельну угоду - на даний момент - малоймовірною", - заявив перемовник.

Хоча Барньє сказав, що цього тижня було досягнуто прогресу у деяких питаннях, він додав, що обидві сторони опинилися на протилежних позиціях щодо угоди про рибальство, і ЄС відмовляється підписувати угоду, що може завдати шкоди рибній галузі спільноти.

Голова делегації Великої Британії Девід Фрост заявив, що його країна повинна враховувати можливість того, що угоду щодо її майбутніх відносин з ЄС не буде укладено до кінця року.

Як відомо, Британія вийшла з ЄС 31 січня, але основні умови її членства залишаються в силі протягом перехідного періоду до кінця цього року, що дає їй час для переговорів про нову угоду про вільну торгівлю з Євроспільнотою.