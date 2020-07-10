Єврокомісія готується до економічних потрясінь після завершення Brexit

Європейська Комісія оприлюднила рекомендації країнам-членам та європейському бізнесу, щоб допомогти підготуватися до економічних потрясінь та випробувань, що настануть після 31 грудня, коли завершиться перехідний період в процесі виходу Великобританії з Євросоюзу.

Повідомлення про відповідну Комунікацію (робочий документ ЄК) 10 липня розміщено на сайті Європейської Комісії.

«Народ Великої Британії під час демократичного голосування вирішив вийти з Європейського Союзу та відмовитися від його переваг. Це означає, що незалежно від того, наскільки напружено ми працюватимемо над майбутньою угодою про наше тісне партнерство, відносини між нами неминуче зміняться. Мій головний пріоритет – забезпечити, щоб громадяни ЄС та європейський бізнес були якомога краще підготовлені до 1 січня 2021 року», - зазначила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Комунікація ЄК під назвою «Бути готовими до змін» містить секторальний огляд головних сфер, де відбудуться зміни, незалежно від результатів двосторонніх переговорів між ЄС і Великобританією щодо майбутніх відносин. Документ пропонує пакет заходів для національних органів влади країн-членів ЄС, для європейських громадян та бізнесу з підготовки до майбутніх змін. Наголошується, що представлений пакет не має на меті реагування на можливий провал двосторонніх переговорів між ЄС і Великобританією і не містить «запобіжних заходів» на цей випадок.

Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС у ніч на 1 лютого цього року. Відповідно до умов Угоди про вихід, британська сторона дотримуватиметься європейського законодавства та міжнародних зобов’язань в рамках ЄС до завершення перехідного періоду, який спливає 31 грудня 2020 року.

25 лютого Рада ЄС ухвалила директиви на переговори з Великою Британією щодо майбутніх відносин після завершення перехідного періоду.

Для того, щоб вступити у новий рік після перехідного періоду із ґрунтовною правовою базою подальших відносин, ЄС і Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутнього партнерства до кінця жовтня - початку листопада 2020 року.