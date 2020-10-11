Brexit-переговори можуть затягнутися до листопада

Перемовини між представниками Великої Британії та ЄС щодо торгівельної угоди після Brexit можуть тривати до листопада.

Як передає Укрінформ, про це заявив молодший міністр Франції з європейських справ Клеман Бон, інформує Politico.

"У найближчі тижні має бути досягнуто згоди. Це означає, що приблизно на початку листопада. Ми не повинні втрачати спокій в останні дні переговорів, тому що іноді саме тоді відбуваються погані поступки ", - сказав Бон.

Заява Бона з'явилася після того, як голова уряду Британії Борис Джонсон в суботу провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Представник британського уряду сказав, що Джонсон підкреслив необхідність прогресу в "рибальстві та створенні рівних умов гри" в процесі інтенсивних переговорів між головними учасниками.

Джонсон раніше встановив 15 жовтня як крайній термін для завершення переговорів про майбутні торгівельні відносини між Лондоном та Брюсселем.

Лідери ЄС зустрінуться в четвер та п'ятницю наступного тижня у Брюсселі на саміті Європейської ради, на порядку денному якого стоїть питання щодо Brexit.

Як повідомляв Укрінформ, Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Після оприлюднення урядом Великої Британії законопроєкту про внутрішній ринок Єврокомісія ініціювала та провела надзвичайні зустрічі Спільного комітету ЄС-Велика Британія, в ході яких запросила британську сторону представити власні наміри та відповісти на серйозні занепокоєння європейської сторони щодо порушення Великою Британією Угоди про вихід та міжнародного законодавства.

Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, що порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Офіційні представники ЄС заявили, що цей закон може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

Перехідний період для виходу Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня. Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти нову угоду про майбутні відносини, а також економічне та політичне партнерство.