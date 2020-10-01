Єврокомісія офіційно повідомила Британію про порушення Brexit-угоди

Єврокомісія у четвер надіслала офіційний лист Великій Британії щодо порушення ухваленої країною Угоди про вихід з ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, таке повідомлення оприлюднене сьогодні на сайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія сьогодні надіслала Великій Британії лист офіційного повідомлення про порушення її зобов’язань за Угодою про вихід. Це означає початок формального процесу розслідування проти Великої Британії. Вона має один місяць для відповіді на лист», - йдеться в інформації.

Зазначається, зокрема, що відповідно до статті 5 Угоди про вихід ЄС і Велика Британія повинні здійснити всі належні заходи для забезпечення виконання зобов’язань, які виходять з Угоди про вихід, та утримуватися від будь-яких заходів, які можуть зашкодити досягненню таких цілей. Обидві сторони взяли зобов’язання співпрацювати у дусі доброї волі у виконанні завдань, що передбачені згаданою Угодою.

«9 вересня 2020 року уряд Великої Британії представив Закон (Закон щодо внутрішнього ринку Об’єднаного Королівства), який, якщо буде ухвалений, може суттєво порушити Протокол щодо Ірландії/Північної Ірландії, оскільки дозволить владі Великої Британії не зважати на правовий ефект змістовних положень цього Протоколу в рамках Угоди про вихід. Представники уряду Великої Британії визнали це порушення, заявивши, що метою було дозволити уряду відхід на постійній основі від зобов’язань, що передбачені Протоколом. Уряд Великої Британії не зміг вилучити суперечливі положення з цього зкону, незважаючи на запит Європейського Союзу», - йдеться у документі.

Єврокомісія наголошує, що такими діями Велика Британія порушує власне зобов’язання діяти у дусі доброї волі, як це обумовлено статтею у Угоди про вихід. Натомість, вона розпочала процес, який, у випадку ухвалення закону, буде перешкоджати виконанню Угоди про вихід. У відповідь на такі дії Єврокомісія розпочала правову процедуру у відповідності до положень Угоди про вихід.

Як зазначається, Велика Британія має до кінця місяця представити зауваження відносно листа формального повідомлення. Після вивчення цих зауважень або у випадку, якщо жодних зауважень не буде представлено, Єврокомісія може перейти до наступного етапу правового переслідування та, якщо вважатиме за доцільне, створить так звану «Обґрунтовану думку».

Як повідомляв Укрінформ, Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Після оприлюднення Урядом Великої Британії законопроєкту про внутрішній ринок Єврокомісія ініціювала та провела надзвичайні зустрічі Спільного Комітету ЄС-Велика Британія, в ході якого запросила британську сторону представити власні наміри та відповісти на серйозні занепокоєння європейської сторони щодо порушення Великою Британією Угоди про вихід та міжнародного законодавства.

Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроект, який порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Офіційні представники ЄС заявили, що цей Закон може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

Перехідний період для виходу Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня. Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти новий договір про майбутні стосунки, а також економічне та політичне партнерство.

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