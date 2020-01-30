Євросоюз остаточно затвердив Brexit-угоду
Про це повідомляється на сайті органу.
“Угода про вихід набуде чинності після того, як Велика Британія покине ЄС 31 січня 2020 року опівночі за центральноєвропейським часом. З цього часу Британія більше не буде країною-членом ЄС і буде вважатися третьою країною”, - йдеться у заяві.
Як зазначається, дана угода забезпечує впорядкований вихід Великої Британії з ЄС. Вона охоплює питання прав громадян, фінансів, перехідного періоду, протоколів щодо Ірландії і Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.
Набуття чинності угодою означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Цей перехідний період потрібний для того, аби громадяни і підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.
Під час перехідного періоду Британія продовжить застосовувати закони ЄС, але більше не буде представлена в інституціях Євросоюзу.
Перехідний період може бути продовжений лише один раз на період до 1-2 років за умови, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.
Переговори про майбутнє партнерство між ЄС і Великою Британією почнуться після того, як країна вийде з ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, Європейський парламент 29 січня на пленарному засіданні у Брюсселі більшістю голосів ухвалив угоду про вихід Великої Британії з ЄС. "За" проголосували 621 депутат, проти – 49.