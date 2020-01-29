Британія виходить із ЄС 31 січня - Європарламент ухвалив угоду про Brexit

Європейський парламент під час головування на пленарному засіданні у Брюсселі більшістю голосів ухвалив угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

"За" проголосували 621 депутат, проти – 49, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прийняте рішення прокоментував президент Європарламенту Девід Сассолі. Текст заяви оприлюднений на сайті ЄП.

"Я глибоко сумую, коли думаю, що ми підійшли до того моменту, коли член ЄС, партнер і друг вирішив покинути нашу європейську родину. Це останнє пленарне засідання, під час якого ми знаходимося поряд з нашими британськими колегами. Разом з цим, від імені Парламенту, я хотів би висловити нашу глибоку вдячність за їх внесок протягом минулих років. Їх присутність збагачувала нас, і їх нам буде не вистачати", - наголосив Сассолі.

Він зауважив, що Європарламент поважає та приймає рішення народу Великої Британії та їхнє бажання будувати власне майбутнє за межами ЄС. При цьому ЄС і Велика Британія залишатимуться близькими друзями і партнерами, хоча відносини між ними будуть іншими й інколи непередбачуваними.

"П’ятдесят років інтеграції не можуть бути просто скасовані. Ми будемо зобов’язані важко працювати, щоб збудувати нові відносини, завжди фокусуючи увагу на інтересах та на захисті прав наших громадян. Нічого не буде простим. Виникатимуть важкі ситуації, які випробовуватимуть наші відносини. Ми знали про це від початку Brexit. Переконаний, що ми зможемо подолати будь-які відмінності і будемо завжди знаходити точки дотику. Ви покидаєте Європу, але ви продовжуєте бути європейською державою", - зауважив президент Європарламенту.

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Сьогоднішнє голосування Європарламенту, яким ухвалено угоду про Brexit, надає Великій Британії можливість вийти з ЄС опівночі 31 січня.