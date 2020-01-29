ЄС і Британія почнуть переговори про відносини 3 березня - ЗМІ

Переговори між ЄС та Великою Британією про подальші відносини у звязку з Brexit розпочнуться 3 березня.

Про це інформує Guardian.

«Переговори про відносини Великої Британії з ЄС після Brexit розпочнуться 3 березня, більш як через місяць після виходу країни з блоку», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що групу переговірників від Британії очолюватиме радник прем'єра в європейських справах Девід Фрост, з боку Євросоюзу виступить Мішель Барньє.

Як відомо, Британія має вийти з ЄС у п'ятницю, 31 січня. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що не продовжуватиме перехідний період після 31 грудня 2020 року.