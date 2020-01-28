Британія налаштована на "історичний тиждень" - міністр

Британський міністр прибув на останні засідання Ради ЄС перед виходом Великої Британії зі складу блоку в п'ятницю.

Про це повідомляє BBC.

"Британський міністр востаннє прибув на засідання Європейського союзу перед тим, як Великобританія покине блок у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на своє останнє засідання Ради із загальних питань у Брюсселі, британський міністр закордонних справ Кріс Пінчер сказав, що Велика Британія налаштована на "історичний тиждень".

Він додав, що, незважаючи на Brexit, Велика Британія і країни ЄС залишаться "союзниками, партнерами і друзями".

"Я тут, щоб підтвердити моїм друзям і колегам з ЄС, що, хоча ми залишаємо ЄС, ми не залишаємо Європу", - сказав міністр, побажавши своїм колегам "всього найкращого в майбутньому".

Як повідомлялося, Європейський парламент проведе голосування щодо угоди Brexit у середу.