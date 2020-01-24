Закони ЄС діятимуть для Британії до кінця перехідного періоду

Європейська комісія оприлюднила роз’яснення, що трапиться 1 лютого, після того, як о півночі 31 січня Велика Британія вийде із Європейського Союзу.

Відповідний інформаційний матеріал розміщений на сайті Європейської Комісії.

«Велика Британія вийде з Європейського Союзу опівночі 31 січня 2020 року (за Брюссельським часом). Країна більше не буде членом Європейського Союзу. Це рішення, з приводу якого ЄС шкодує, але яке поважає», - йдеться у документі.

Зазначається, що досягнута шляхом напружених переговорів угода про вихід Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу та Європейської спільноти з атомної енергії 24 січня, була підписана Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем’єр-міністр Борис Джонсон підписує цю угоду також сьогодні у Британії. Це один з останніх кроків в процесі ратифікації угоди про вихід, яка буде укладена 30 січня Радою ЄС після отримання згоди від Європейського Парламенту 29 січня.

«Коли Велика Британія вийде з Європейського Союзу 31 січня 2020 року, після повної ратифікації угоди про вихід, ми входимо у перехідний період. Цей обмежений по часу термін був погоджений як частина угоди про вихід, та триватиме, принаймні, до 31 грудня 2020 року. До цієї дати, для громадян, споживачів, бізнесу, інвесторів, студентів та дослідників як в ЄС, так і у Британії, буде продовжуватися «бізнес як завжди». Велика Британія більше не буде представлена в інституціях, агентствах або установах ЄС, але закон ЄС буде все ще застосовуватися у Британії до завершення перехідного періоду», - пояснює Єврокомісія.

Протягом перехідного періоду ЄС і Британія мають погодити нову та справедливу угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яку сторони погодили у жовтні 2019 року. Єврокомісія прийме широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має ухвалити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.

Перехідний період, який триватиме до кінця року, може бути продовжений один раз на термін від одного до двох років. Таке рішення, якщо у ньому буде потреба, має бути спільно ухвалено ЄС і Британією до 1 липня 2020 року.

На час перехідного періоду дія всіх законів ЄС буде розповсюджуватися на Велику Британію.

Зокрема, країна залишатиметься у Митному союзі ЄС із дотриманням всіх «чотирьох свобод» – вільного руху товарів, осіб, послуг і капіталів, продовжить участь у заходах внутрішньої та правової політики ЄС, зобов’язується поважати всі міжнародні угоди, підписані ЄС, але не укладатиме нових угод, які належать до виключної компетенції ЄС, якщо сам ЄС не надасть таких повноважень.

Британія також може у цей період брати участь у спільній зовнішній політиці ЄС та у політиці у сфері безпеки, продовжувати брати участь в операціях ЄС в рамках такої політики.

У роз’ясненні окремо наголошується, що сторони поважатимуть Протокол стосовно Ірландії/Північної Ірландії, який дозволяє уникнути встановлення «жорсткого кордону», захищає поєднану економіку на острові та підтримує зобов’язання сторін відповідно до досягнутої у Белфасті угоди «Доброї п’ятниці» у всіх її вимірах. Цей Протокол застосовуватиметься і після завершення перехідного періоду.