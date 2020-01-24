Конституційний комітет Європарламенту підтримав Brexit-угоду

Комітет Європарламенту із конституційних справ погодив угоду про вихід Великої Британії з ЄС та рекомендував Європарламенту ратифікувати цей документ під час пленарного голосування.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейського парламенту.

«Комітет із Конституційних справ погодився рекомендувати пленарному засіданню ЄП ухвалити умови угоди про вихід Великої Британії. За позитивну рекомендацію щодо угоди між ЄС і Великою Британією про вихід проголосували 23 депутати, три – проти, жоден не утримався», - йдеться у повідомленні.

Дебати, які відбулися в межах Комітету, були зосереджені навколо положень угоди із захисту прав громадян в контексті Brexit, а також заходів, які мають вжити уряди Великої Британії та 27 країн-членів ЄС, щоб забезпечити дотримання таких прав протягом перехідного періоду та після його завершення.

Зазначається, що відносини між ЄС і Великою Британією після Brexit будуть визначатися у ході майбутніх двосторонніх переговорів.

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Вихід Британії з ЄС відбудеться опівночі 31 січня 2020 року. Як очікується, Європарламент проведе голосування щодо ухвалення угоди про Brexit у середу 29 січня. Щоб угода про Brexit набула чинності, вона має бути ухвалена простою більшістю голосів депутатів Європарламенту. Після цього Рада ЄС завершить процес виходу з європейської сторони, шляхом проведення голосування кваліфікованою більшістю, яке, як очікується, відбудеться 30 січня.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexit), що відкриває шлях до ратифікації цього документу Європейським парламентом.