Королева Британії схвалила закон про Brexit

Законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документа королевою Єлизаветою ІІ.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на віцеспікера Палати громад Наджела Еванса.

“Brexit-угода (прем'єра — ред.) Бориса Джонсона стала законом у Великій Британії, відкривши шлях для виходу країні з ЄС наступного тижня“, - йдеться у повідомленні.

За словами Еванса, королева Єлизавета ІІ схвалила законопроєкт сьогодні.

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Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з Євросоюзу відбудеться 31 січня. У червні 2016 року на референдумі у Великій Британії 52% громадян висловилися за вихід країни з ЄС, 48% виступили за те, щоби залишитися у складі Європейського Союзу.