Британія вводить трирівневу систему обмежень, аби уникнути локдауну

Через зростання захворюваності на COVID-19 прем’єр Великої Британії Борис Джонсон представив нову систему обмежень, яка дозволить не допустити локдауну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

На такий крок уряд зважився після того, як за останню добу у Великій Британії підтвердили 13 972 випадки COVID-19.

Починаючи з середи передбачається закрити паби і бари у районах з «дуже високим» рівнем тривоги (інші рівні в новій системі – «середній» і «високий»).

У районах найвищої категорії ризику будуть також закриті спортивні зали, розважальні центри, букмекерські контори, ігрові центри для дорослих і казино.

Більшість районів Англії переведуть на «середній» рівень - це означає, що поточні обмеження збережуться. А першим регіоном, який перейде на «дуже високий» рівень тривоги, буде Ліверпульський міський округ.

Водночас, зазначив Джонсон, усі торгові точки, а також школи та університети працюватимуть.

Як зазначається, нову систему має схвалити парламент Британії.