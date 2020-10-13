Британія вводить трирівневу систему обмежень, аби уникнути локдауну
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
На такий крок уряд зважився після того, як за останню добу у Великій Британії підтвердили 13 972 випадки COVID-19.
Починаючи з середи передбачається закрити паби і бари у районах з «дуже високим» рівнем тривоги (інші рівні в новій системі – «середній» і «високий»).
У районах найвищої категорії ризику будуть також закриті спортивні зали, розважальні центри, букмекерські контори, ігрові центри для дорослих і казино.
Більшість районів Англії переведуть на «середній» рівень - це означає, що поточні обмеження збережуться. А першим регіоном, який перейде на «дуже високий» рівень тривоги, буде Ліверпульський міський округ.
Водночас, зазначив Джонсон, усі торгові точки, а також школи та університети працюватимуть.
Як зазначається, нову систему має схвалити парламент Британії.