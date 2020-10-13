Чехія посилює карантин і переводить на «дистанційку» всі школи

Уряд Чехії у понеділок увечері погодив нові карантинні обмеження, які набудуть чинності від середи, 14 жовтня.

Про нові заходи оголосили прем'єр Андрій Бабіш і члени уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

До 1 листопаду включно на дистанційне навчання переходять школи всіх ступенів. Бабіш назвав це «найболючішим заходом». У багатьох регіонах вищі школи та старші класи середніх шкіл уже працюють у дистанційному режимі.

Від середи обов’язковим буде масковий режим не тільки у громадському транспорті, а й на зупинках. Ресторани і бари не працюватимуть до 3 листопада (коли завершиться надзвичайний стан, запроваджений 5 жовтня), але можуть працювати навинос; вживання алкоголю в громадських місцях забороняється. Збиратися разом - максимум ушістьох.

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Пом’якшення обмежувальних заходів буде можливим, якщо репродуктивне число за тиждень знизиться до 0,8, зазначив Бабіш. Наразі показник перевищує 1,5.

За дотриманням заходів пильнуватиме поліція, додав віцепрем’єр, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек. Він зазначив, що бездіяльність призведе до втрати контролю, але вказав, що головне - не допустити повного «заморожування країни».

Міністр охорони здоров’я Роман Примула наголосив на важливості не допустити перевантаження лікарень. Він сподівається, що за два-три тижні вдасться переломити тренд «вибухового зростання» кількості хворих і госпіталізованих.

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Занепокоєння уряду викликає масштаб інфікування COVID-19 медпрацівників. Згідно з даними Чеської лікарської палати, їх кількість подвоїлася за тиждень з 3 жовтня і зараз становить 4432. Загалом за час епідемії були інфіковані понад 7 тисяч медичних працівників.

За даними міністерства охорони здоров’я ЧР, з 1 березня у країні підтверджено 119 007 випадків інфікування, у тому числі за останню добу - 3104. Нині активно хворими вважаються 61 522 особи. У лікарнях перебувають 2146 пацієнтів - найбільше за весь час епідемії.