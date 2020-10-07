Чехія лідирує за темпами поширення коронавірусу в ЄС

У Чехії встановлено новий антирекорд кількості нових заражень – 4 457 за минуло добу, загальна кількість тих, у кого було підтверджено COVID-19 з початку пандемії перевищив у республіці 90 тисяч.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я ЧР.

Чехія наразі обійшла Іспанію і посіла сумне перше місце в ЄС за темпами зараження, у деяких регіонах на 100 тисяч населення припадають понад 700 заражених COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Роман Примула заявив у середу, що оголосить про посилення карантинних заходів у п'ятницю. Він підкреслив, що якщо тенденція триватиме, це поставить під загрозу працездатність системи охорони здоров’я протягом ближчих трьох тижнів.

Обмеження торкнуться дозвілля людей, але «не слід очікувати, що все буде закрито». Блокування міст або районів міністр не планує.

Посилити заходи уряд може без схвалення парламенту, що дозволяє надзвичайний стан, який діє в країні з понеділка.