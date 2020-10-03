У Чехії зафіксовано найбільше нових випадків COVID-19 за добу

Найбільша кількість людей також перебувають на стаціонарному лікуванні – 1 134. Наразі хворими вважаються 42 320 людей.

Загальна кількість захворілих з весни – 78 051, померлих – 699.

З понеділка в Чехії починає діяти надзвичайний стан, який передбачає, насамперед, обмеження кількості контактів людей, але не повинен вплинути на бізнес-активність.

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Міністр охорони здоров’я Роман Примула в інтерв’ю Novinky заявив, що сподівається на покращення ситуації протягом 10-14 днів у разі, якщо населення дотримуватиметься вимог. Він вважає помилкою відмову влітку від деяких обмежень, введених під час весняного надзвичайного стану.