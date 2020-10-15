У Євросоюзі закликали готуватися до сценарію «no-deal» з Британією

Євросоюз визнав недостатнім прогрес у переговорах з Британією щодо відносин після завершення перехідного періоду та закликав готуватися до так званого сценарію «no-deal» - «без угоди».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Європейський Союз закликав країни-члени, інституції ЄС та всі зацікавлені сторони посилити роботу з підготовки на всіх рівнях для будь-яких результатів (переговорів), включаючи неможливість досягнути угоди (з Великою Британією), та доручив Єврокомісії вчасно надати пропозиції щодо застосування односторонніх та обмежених по часу надзвичайних заходів в інтересах ЄС», - йдеться у резолюції Євроради стосовно відносин між ЄС і Британією.

Єврорада знову наголосила на тому, що перехідний період для виходу Великої Британії з ЄС закінчується 31 грудня 2020 року, і висловила занепокоєння тією обставиною, що прогрес у питаннях, що є ключовими для інтересів ЄС, все ще є недостатнім для досягнення угоди.

«Європейська Рада підтверджує намір Євросоюзу мати якомога тісніше партнерство з Великою Британією на основі погоджених директив від 25 лютого 2020 року... На цій основі Європейська рада доручає головному переговірнику ЄС продовжити переговори протягом наступних тижнів та закликає Велику Британію зробити необхідні кроки, щоб угода стала можливою», - йдеться у документі.

При цьому висловлено окрему думку щодо Закону про внутрішній ринок, який був представлений урядом Великої Британії. У цьому контексті наголошується, що Угода про вихід Британії з ЄС, а також протоколи до неї мають бути повністю та вчасно імплементовані.

Як повідомляв Укрінформ, Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня, незважаючи на заперечення з боку ЄС, попередньо схвалила суперечливий законопроєкт про внутрішній ринок, який порушує вже ратифіковану країною Угоду про вихід з Європейського Союзу. Такий розвиток, за оцінкою європейської сторони, може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхнути Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit. Перехідний період за Угодою про вихід Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня.

Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти нову угоду про майбутні відносини, а також про інтенсивне економічне та політичне партнерство.