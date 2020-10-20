Ірландія першою в Європі повертає жорсткий локдаун

Ірландський уряд прийняв рішення повернути безпрецедентні обмеження для протидії пандемії COVID-19 на всій території країни, майже ідентичні з тими, які мали місце навесні цього року під час «першої хвилі» коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Новий жорсткий локдаун набирає чинності з опівночі 21 жовтня та попередньо оголошується на 6 тижнів, але уряд все ж планує переглянути обмеження через 4 тижні.

Ці заходи передбачають цілу низку обмежень.

Магазини, які не продають товари першої необхідності, а також перукарні, повинні будуть припинити роботу. Ресторани зможуть продавати страви тільки з собою. Водночас промислові підприємства продовжать роботу. Також не закриватимуть школи та дитячі садки. Людей просять не виходити з дому без нагальної потреби.

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Компанії повинні перевести працівників на дистанційну роботу, якщо це дозволяє їхня сфера діяльності.

Виходити з дому для занять спортом буде дозволено не далі ніж у межах 5 км від домівки. Більш далекі подорожі можливі лише для роботи та з інших невідкладних причин, а порушення каратимуться штрафами.

Приватні зібрання у домівках чи садах заборонені. Приходити у гості можливо тільки для піклування про близьких чи висловлення співчуттів у разі особливих обставин в родині. Домогосподарствам, де лише один дорослий, дозволяють кооперуватися з одним іншим для взаємної допомоги.

Зустрічі з людьми, які не проживають разом, можливі лише надворі, якщо там разом перебувають члени не більш ніж двох домогосподарств, та якщо це не далі 5 км від їхніх домівок.

Приватні події, що передбачають гостей, можливі лише для особливих подій, таких, як весілля та похорони - за участі не більше 25 та 10 осіб відповідно.

Також продовжаться професійні спортивні події.

Варто зазначити, що в Ірландії кількість заражень коронавірусом почала стрімко зростати з початку жовтня і вже досягла найбільших показників часів весняної «першої хвилі» - близько 1200 нових випадків щоденно.

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До цих пір суворі обмеження увів лише британський регіон Уельс. Тамтешні заходи включають закриття другорядних підприємств роздрібної торгівлі, закладів відпочинку і готельного бізнесу, ресторанів та барів.

У такий спосіб Ірландія стала першою європейською країною, яка восени повернулася до жорстких карантинних практик зразка весни 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 20 жовтня зареєстровано 40 651 388 випадків коронавірусу, з них 1 122 997 летальних, одужали 30 356 688 осіб.

Фото: Getty Images