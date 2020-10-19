Варшава скасувала святкування Нового року через COVID-19

Влада Варшави вирішила скасувати в цьому році святкування Нового року у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Onet, про це повідомила речниця варшавської мерії Кароліна Галецька.

“У зв’язку з нинішньою епідеміологічною ситуацією в цьому році міське святкування Нового року не відбудеться. Цю подію буде скасовано. Здоров’я мешканців найважливіше”,- повідомила у понеділок Галецька.

Щороку у Варшаві на Банківській площі у новорічну ніч відбувався святковий концерт за участю польських та світових зірок.

Як повідомлялося, з 17 жовтня 152 із 314 повітів Польщі переведені в червону зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження з огляду на сплеск інфікування коронавірусом. У червоній зоні опинилися 11 з 16-ти воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава.

За останню добу в Польщі зафіксовано 7482 нових випадків інфікування COVID-19, померла 41 особа.

За даними Worldometer, в світі зареєстровано 40 323 564 випадки коронавірусу, зокрема 1 118 831 летальний, одужали 30 135 195 осіб.