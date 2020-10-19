У світі виявили понад 40,2 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок понеділка, 19 жовтня, зафіксовано 40,28 мільйона випадків зараження коронавірусом, при цьому більш як 30,1 мільйона людей вже подолали хворобу.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі зареєстровано 40 280 249 випадків коронавірусу, зокрема 1 118 321 летальний, одужали 30 115 926 осіб.

За нову добу було зафіксовано 16 030 випадків коронавірусу, з них 9 138 у Бельгії й 4 119 у Мексиці.

Також сьогодні від ускладнень у світі померло 154 людини.

У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу у світі - 8 387 799, в Індії - 7 550 273, а в Бразилії - 5 235 344.