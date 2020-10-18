Науковці виявили новий симптом коронавірусу – ЗМІ

У Великій Британії вчені з’ясували, що погіршення слуху, зокрема шум у вухах, може бути одним із симптомів COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Зазначається, що останнім часом у Британії частина пацієнтів, у яких підтвердили інфікування коронавірусом, незадовго до того скаржилися на шум у вухах.

«Шум у вухах – це відчуття незрозумілих звуків, у тому числі дзвін, дзижчання, шипіння або пульсація», - уточнює видання.

Також повідомляється, що декотрі пацієнтів, у яких хвороба протікала у тяжкій формі, могли цілком втрачати слух.

У зв’язку з цим науковці закликають лікарів більше уваги звертати на скарги пацієнтів на шум у вухах, бо це може бути одним із симптомів COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на вечір 18 жовтня у світі зареєстрували 40 124 728 випадків коронавірусу, зокрема 1 116 529 летальних та 29 995 409 фактів одужання.

Фото: CTK Photo/Укрінформ