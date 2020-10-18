Проблеми з нирками підвищують ризик смерті хворих на COVID-19

Науковці з Великої Британії підтвердили, що проблеми з функціонуванням нирок у пацієнтів, інфікованих новим коронавірусом, підвищують ризик летального результату перебігу хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє науковий журнал Anaesthesia.

Дослідники проаналізували дані 372 людей, хворих на COVID-19, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії у різних регіонах, та з’ясували, що у 216 з цих пацієнтів були проблеми з нирками, з них 50% померли унаслідок недуги.

Вчені-анестезіологи припускають, що високий ризик смерті може бути наслідком зв’язку між легенями та нирками.

"Наші дані демонструють, що ниркова недостатність у пацієнтів, які потрапляють до реанімації з COVID-19, пов'язана з високою смертністю та потребою у постійній підтримці функціонування нирок після виписки з лікарняного закладу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на вечір 18 жовтня у світі зареєстрували 40 124 728 випадків коронавірусу, зокрема 1 116 529 летальних та 29 995 409 випадків одужання.

Фото: ANSA