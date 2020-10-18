Світова спільнота програє пандемії коронавірусу - Генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що розділений світ наразі не зміг подолати виклик щодо боротьби з пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Гутерреш також попередив, що зараз необхідні узгоджені дії урядів країн, щоб не допустити потрапляння мільйонів людей за межу бідності та голоду.

Колишній голова уряду Португалії заявив, що можна було б зробити набагато більше, якби країни працювали разом для боротьби з хворобою, внаслідок якої загинули вже понад мільйон людей.

"Пандемія COVID-19 стала головним глобальним викликом для всього міжнародного співтовариства, для мультикультуралізму та для мене як Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй", - сказав Гутерреш.

"На жаль, це тест, який поки що не вдається пройти міжнародному співтовариству", - додав він.

За його словами, якщо не вжити скоординованих заходів, "мікроскопічний вірус може штовхнути мільйони людей у ​​злидні та голод, що призведе до руйнівних економічних наслідків упродовж найближчих років".

Гутерреш також розкритикував країни за відсутність єдності у спробах вирішити інші глобальні виклики, зокрема конфлікти в Афганістані, Ємені та Сирії.

Фото: UN Photo/Cia Pak